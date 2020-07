Positano. Lasciate Fornillo ai positanesi. I vigili facciano come a Meta all’ingresso della stradina e si mettesse un cartello

Positano ( Salerno ) . Lasciate Positano ai positanesi e sopratutto non toccateci Fornillo. Nella perla della Costiera amalfitana sono arrivati i vigili urbani a cacciare tutti dalla spiaggetta, c’è una situazione che sta diventando ingestibile, non per colpa dei positanesi, di certo non sono loro quelli che lasciano rifiuti o si assembrano. Arrivano via terra e via mare per farsi un bagno e va bene, ma sono persone facilmente gestibili.

A Meta lo fanno con la stazione della Circumvesuviana da Napoli a Torre Annunziata e Castellammare di Stabia arrivano a migliaia e vengono rispediti indietro se non hanno prenotato. Ad Arienzo è bastato un cartello.

Allora un cartello che INVITA tutti a prenotare se si vuole andare in spiaggia a farsi il bagno anche a Fornillo, come hanno fatto ad Arienzo, e facciamo i complimenti a Bagni d’Arienzo perchè centinaia di persone che arrivano dal Sentiero degli Dei per Agerola e Praiano capiscono subito, visto che il Covid oramai lo conoscono tutti, e chiamano prima di avviarsi.

Dunque cosa fare? Andare da un grafico, ordinare un bel cartellone analogo da mettere all’ingresso e poi posizionare un paio di vigili nei pressi del molo e dell’ingresso, anzi diciamo noi in questo periodo ci dovrebbero essere sempre e comunque. E lasciate in pace i positanesi. Sottolineiamo che non è colpa di nessuno questo maledetto Covid e che i vigili sono stati chiamati e sono stati gentilissimi, ma troviamo una soluzione facile facile e immediata.

Non vogliamo fare colpe a nessuno, prima di questa mattina non si prospettava il problema, ma ora bisogna far qualcosa per prevenire il deflusso di massa a Fornillo.

Ricordiamo inoltre, ai nostri concittadini, che nessuno ci può vietare di fare il bagno, come attività natatoria.

Il problema dell’assembramento c’è e ci sarà sempre di più. Non si può risolvere con la “cacciata del bagnante” , che purtroppo, e ripetiamo non per colpa loro, hanno fatto i vigili stamattina, e non per colpa dei residenti, sia chiaro.

Il problema va studiato e va affrontato a monte , come ha fatto Arienzo e come ha fatto Meta, solo che qui è molto ma molto più facile. Si avvisa chi non ha prenotato che sarà multato all’ingresso o mandato indietro se non ha prenotato. Se lo ha fatto Meta perchè noi no? E perchè poi rendere la vita difficile ai positanesi se si può trovare una soluzione alternativa?

Ricordiamo a tutti che noi siamo di Positano, siamo per i positanesi, siamo di Fornillo, amo la mia terra e amo i miei concittadini. Dobbiamo essere padroni a casa nostra e ora basta, ci prendono tutto, immagini, nome e pure la spiaggia.

I love Positano, forza Positano

Avvocato Michele Cinque

direttore@positanonews.it