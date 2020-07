Positano: l’appello di Aldo Apuzzo per l’operazione spiagge pulite col patrocinio del Comune

Appello di Aldo Apuzzo per portare avanti il progetto spiagge pulite, grazie al patrocinio del Comune di Positano. L’assessore all’ecologia Giuseppe Guida ha confermato la volontà di organizzare la manifestazione “Positano – spiagge e fondali puliti”, evento che sarà legato al memorial Roberto Lucibello, promotore della subacquea in costiera amalfitana e storico istruttore di sub.

Lo stesso Apuzzo ha voluto lanciare un vero e proprio appello: “Chiedo di nuovo ai miei sponsor l’aiuto mai negatomi, anche se la situazione non, è delle migliori. Credo che noi come POSITANO DIVING CENTER, che mi onora di essere presidente, e tutte le organizzazioni di volontari site in loco, lo facciamo senza colori politici, ma per la nostra Positano. A tutti i miei amici sub, che avranno piacere di partecipare, dico che sarà probabilmente il giorno 19 luglio la data dell’evento. Grazie in anticipo a tutti, che rendete possibile questo”.

Ricordiamo che Roberto Lucibello era un positanese lungimirante, che già trent’anni fa promuoveva eventi per la tutela e la pulizia del mare, coinvolgendo i giovani e non solo. Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Positano e quindi dell’assessore Guida per tutelare l’ambiente: già nelle scorse settimane è partita una importante campagna di sensibilizzazione che vedrà il lido diventare uno dei primi lidi balneari “smoke free and plastic free”.