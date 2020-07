Positano, l’angolo prive’ anti Covid del ristorante “Il Fornillo”: ecco le tendine romantiche -VIDEO

Un’idea utile e davvero originale quella del ristorante “Il Fornillo” a Positano. Il locale ha preparato, infatti, dei tavolini romantici con tanto di tendine anti Covid-19. L’ideale per poter gustare un ottimo pasto, all’aperto, con una luce soffusa e davanti ad un panorama unico. Una maniera per creare un vero e proprio privè. I positanesi sanno sempre come reinventarsi ed è proprio questa la loro forza.

Il locale è un posto davvero unico, che si affaccia su di un panorama fantastico. Ecco perché spesso e volentieri è scelto dalle coppiette che vogliono passare una bella serata romantica. L’idea sembra già essere stata apprezzata dai clienti.