Positano. L’Alba della Libertà si prepara per le primarie, chiesto il voto: anche Raffaele Guarracino e Maria Grazia Cinque fra i candidati sindaco. Riflettori puntati sulla perla della Costiera amalfitana. Mentre ad Amalfi e Maiori si stanno delineando le candidature per il prossimo settembre ( se la data verrà confermata con decreto ministeriale ancora non approvato, ndr ) con Del Pizzo contro Milano e la Mammato contro Capone, salvo sorprese ovviamente, a Positano non si ha alcun nome certo.

Il gruppo di maggioranza guidato dal sindaco Michele De Lucia che ha governato negli ultimi dieci anni si ritrova a dover decidere il candidato sindaco.

Fra questi Francesco Fusco, vice sindaco, e Giuseppe Guida assessore al Bilancio, sono i due sfidanti classici , considerati tali in questi mesi. Secondo i “rumors” Guida sarebbe più vicino a De Lucia, ma si è sempre detto che verrà scelto da tutto il gruppo dell’Alba della Libertà.

Questo significa almeno una quarantina di persone. Una mossa politica e tattica di non poco conto, in questo modo De Lucia ricompatta il gruppo che lo ha fatto vincere sinora.

C’è però chi chiede il voto . De Lucia ha sempre detto che il candidato verrà scelto dall’assemblea, ma non ha parlato esplicitamente di voto.

Dunque c’è chi vuole il voto, segreto o palese non si sa ancora. Fra questi sembra esserci anche il super assessore Raffaele Guarracino.

Ma potrebbe spuntare anche una donna. Qualcuno ha parlato della fedelissima Angelica D’Urso, dell’avvocato Carla Lauretano, già vicesindaco a Praiano, ma anche Maria Grazia Cinque, stimata professoressa delle scuole medie, con una notevole esperienza alle spalle.

E dalle opposizioni? Al momento tutto tace, Lorenzo Cinque è pronto a presentare una lista, non si sa cosa farà Domenico Marrone con Luca Vespoli, ma entrambi dicono di non volersi candidare e di non aver nessun accordo con Lorenzo Cinque che a questo punto potrebbe andare per la sua strada.

Vedremo che succederà.. To be tuned