Positano. La vacanza romantica di Raffaella Fico con Giulio Fratini. Dopo il periodo di forzato lock down che ha visto i cittadini italiani costretti nelle loro abitazioni, in questa nuova fase, caratterizzata da più libertà, nonostante le varie regole da seguire per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus, sono varie le persone a scegliere la Costiera Amalfitana come meta dove trascorrere ore o giorni di relax. Tra questi, la showgirl Raffaella Fico è stata fotografata proprio a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, insieme a Giulio Fratini, giovane imprenditore fiorentino. Laureato al politecnico di Milano e con un master ottenuto presso il Kings College di Londra, Fratini è il Ceo della holding Belvedere Angelico specializzata in real estate, hotel ed energie rinnovabili. Ha il nome di suo nonno, fondatore del marchio Rifle Jeans. Suo padre Sandro ha, invece, fondato la catena di alberghi di lusso Wtb Hotels. Ad averlo reso noto è la sua collezione di orologi preziosi – soprattutto Rolex, Patek Philippe, Vacheron Constantin e Audemars Piguet – il cui valore è stimato intorno al miliardo di euro. E’ stato, inoltre, inserito da Forbes nell alista dei cento talenti under 30