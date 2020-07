Positano. La testimonianza in barca di una famiglia di Roma: “Non volevamo venire per paura del traffico, ma è stata la vacanza più bella di sempre”.

Nonostante tutto a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, si sta bene, forse anche meglio di prima: la bella notizia è che a Fornillo è stato messo il pontile, simbolo dell’inizio della stagione estiva. Abbiamo ascoltato la testimonianza di una splendida famiglia di Roma, venuta a trascorrere ore di relax nella nostra Positano. “Ci siamo trovati veramente molto bene, ce l’hanno consigliato. Ci hanno consigliato questo lido. Ci siamo trovati bene sia con il personale che con il mangiare. La località è splendida – ci hanno detto. – Devo dire che fortunatamente, o sfortunatamente per Positano, non c’è tantissima gente. Per noi è meglio perché è più vivibile”.

“Sono aperti tutti i negozi, c’è comunque movimento, è più vivibile. In altri momenti era veramente caotica. Lo spavento era il traffico della Costiera Amalfitana”.

“La cosa importante è che ho trovato in tutti gli operatori, sia negli albergatori, nei ristoranti, nel servizio bar, un certo spirito nella voglia di far star bene il turista. In altri luoghi, invece, abbiamo visto che il turista viene un po’ anche utilizzato dal punto di vista economico. Invece qui c’è sempre un buon rapporto umano, che può anche essere il prosieguo di una prossima vacanza, di una prossima venuta qui a Positano. Questo mi è piaciuto, io sono molto attento ai contatti umani e li ho trovati interessanti”.