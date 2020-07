Positano. La precisazione di Luca Vespoli: “Nessun cliente in quarantena o isolamento a Villa Magia. No al terrorismo psicologico”

Positano. Riportiamo il post pubblicato da Luca Vespoli sul suo profilo Facebook in risposta ad alcune voci messe in giro con cattiveria: “Non c’è nessun cliente in quarantena né in isolamento né con sintomi di Covi a Villa Magia. Fate le persone serie e smettetela di fare terrorismo psicologico nei confronti di chi sta cercando già con tanta fatica di dare una parvenza di normalità a questa stagione e di proteggere il proprio staff. Siamo proprio alla frutta!!!”.