Positano, la petizione di Devious Mind e Nello Buongiorno per ripristinare Audiolab

Questa mattina al Bar Internazionale di Positano abbiamo incontrato Francesco in arte Devious Mind che, con il maestro Nello Buongiorno sta raccogliendo delle firme per ripristinare il progetto Positano Audio Lab cominciato nel 2000. “Stiamo raccogliendo più firme possibili affinché tutto ciò diventi realtà, il suo progetto è ripristinare il Museo del Viaggio, ex Fregata.”

Il sogno di Buongiorno sarebbe di poter tornare in quegli spazi per attività musicali per insegnamento e intrattenimento rivolto a giovani e non.

Anche Positanonews si unisce alle numerose firme che hanno già riempito il foglio. Si tratta di una splendida iniziativa che soprattutto i positanesi non dovrebbero lasciarsi sfuggire.