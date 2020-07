Positano ( Salerno ) . La messa a Montepertuso per il 2 luglio del Vescovo Fusco e la Madonna nella luce “La festa più sentita” . E’ questo che ci hanno detto i giovani che continuano la tradizione “Nulla togliendo ad altre feste, ma noi la sentiamo veramente e continuiamo la tradizione di generazione in generazione ..” . E Positanonews, che qui ha legami atavici , segue come ogni anno. Questa mattina la diretta della messa e non solo alle 6,30 , poi questa sera alla fine della messa solenne. Il 2 luglio 2020 per il coronavirus covid-19 tante cose non si sono potute fare, ma la festa c’è stata nel cuore di Montepertuso, la messa non è stata negata a nessuno, sedie all’aperto si aggiungevano, a debita distanza, per permettere a tutti di ascoltare, i ragazzi del comitato sono stati bravissimi, don Raffaele Celentano può esserne contento ed orgoglioso, poi lo spettacolo silenzioso che valeva mille parole: un fascio di luce illuminava la figura della Madonna e il Buco fatto nel Monte Gambera con il quale ha conquistato le loro anime.. Bravissimi il coro, poi la musica, il sindaco Michele De Lucia ha ringraziato tutti “E’ stata organizzata una bellissima celebrazione”, abbiamo sentito anche il presidente della CRI Costa d’ Amalfi Raffaele Di Leva che ci annuncia il servizio estivo, presenti i Vds e la polizia municipale per il controllo, presente anche il “Biondo” resiste a tutto, poi in piazza il Ritrovo rinnovato, tanti amici e amiche che abbiamo reincontrato che ci hanno fatto rivivere l’atmosfera di una delle feste alle quali siamo più legati dall’infanzia. E’ stata davvero una bella serata, grazie ragazzi…Forza Montepertuso, forza Positano.

Foto di Fabio Fusco e diretta di Positanonews