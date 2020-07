Positano. La Marinella a Fornillo sulle orme di Cappiello, da favola gli scialatielli di Isaura. Nella perla della Costiera amalfitana a Fornillo, fra le dieci spiagge più belle del mondo, troviamo la tradizione dello storico stabilimento balneare del mitico Aniello Cappiello, l'”ercole” di Positano. Siamo stati a pranzo in questo paradiso con Gianni, il figlio più piccolo di Aniello, ma di cui ha preso il fisico statuario da gigante buono, e Isaura, che ha fatto gli scialatielli a mano , basta guardarli e assaggiarli per rendersi conto della fattura e della qualità. Entrambi si alternano in cucina, questa volta Gianni, con risultati eccellenti, gli scialatielli ai frutti di mare erano una prelibatezza, da favola, come il panorama che ci accompagnava, dopo un bagno ristoratore e rigeneratore. Da non perdere la “parmigiana di melenzane” e il pesce fresco. Qui si sta davvero fuori dal mondo.. per chi ama i liquori chiedete il “mela annurca” se è ancora rimasto.. Davvero complimenti. Ve lo consigliamo sopratutto durante la settimana , si sta benissimo sempre, noi ci siamo stati di domenica, ma infrasettimanale è davvero da paradiso in terra.

