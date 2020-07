Positano. Nella mattina di oggi, lunedì 6 luglio, la giunta comunale ha approvato degli importanti provvedimenti in favore dei cittadini e delle imprese. Un pacchetto di ben 250.000 mila euro di aiuti alle famiglie, agli imprenditori, ai pensionati, ai portatori di handicap, un sostegno a tutti i giovani che sono in fitto, un contributo sostanzioso agli stagionali che non hanno ancora ripreso il lavoro. Ma ascoltiamo tutti i particolari dalla voce del sindaco Michele De Lucia.