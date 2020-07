Positano, la Croce Rossa Italiana ringrazia il Garage Mandara

La Croce Rossa Italiana Costa Amalfitana ringrazia il Garage Mandara per la disponibilità a risevare spazio per le ambulanze, in momento di diffoltà a trovare posto ai due nuovi mezzi. Un bel gesto di solidarietà raccontato dalle parole del Presidente del Comitato costiero, Raffaele Di Leva, che attraverso un post sui social esterna la propria gratitudine per Crescenzo Mandara:

“Semplicemente voglio ringraziare una persona semplice sincera e sempre ove disponibile nei confronti della Croce Rossa e non solo, anche ieri eravamo in momento smarriti per trovare posto a due ambulanze nuove – scrive Di Leva – Ma puntuale è arrivata la sua telefonata dicendo “lasciale da me non preoccuparti ci pensiamo noi”. Non aggiungo altro GRAZIE Crescenzo Mandara”.