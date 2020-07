Positano, la bellezza regna sovrana al ristorante Chezblack – FOTO

La bellezza regna sovrana al ristorante Chezblack di Positano. Non ci riferiamo soltanto ai piatti che vengono proposti, di primissimo livello, ma anche agli ospiti: negli scorsi giorni, ad esempio, hanno scelto questo storico ristorante della perla della Divina due splendide ragazze, una polacca e una venezuelana, le quali sono state felicissimi di farsi immortalare davanti ad uno dei piatti sensazionali proposti.

L’affluenza, anche allo Chezblack, sta aumentando in maniera considerevole in questi giorni e di questo ne siamo entusiasti. Il nome Chez Black, a casa di Black, ricordiamo che nacque per ringraziare le migliaia di stranieri che, nel dopoguerra, contribuirono a diffondere la fama di Positano, ridente cittadina in una baia incantevole della Costiera Amalfitana. “Black” ricorda le celebrità che si sono fermate a gustare le prelibatezze della sua accogliente “nave”, ormeggiata lungo la celebre passeggiata di Positano, sulla Spiaggia Grande, a pochi passi dai caratteristici vicoli, dalle note botteghe della Moda Positano e dalla Chiesa Settecentesca della Madonna dell’Assunta, che custodisce il quadro venuto dal mare, da cui nasce il nome Positano, secondo la leggenda.