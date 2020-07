Positano, la bella idea di alcuni ragazzi: boat Party in sicurezza – VIDEO

Una bellissima idea per divertirsi in sicurezza. Con tante incognite che sono legate ai locali chiusi, in particolare le discoteche, molti imprenditori stanno cercando soluzioni all’aperto. A Positano, un gruppo di giovani ha avuto la grande idea di organizzare un boat party, una serata con musica e divertimento, in totale sicurezza. Sì, perché le barche, ovviamente, sono ben distanziate tra loro.

Alla serata, che è andata in scena ieri, era presente il giovane e talentuoso Dj Gisvan. La zona di Fornillo si è colorata e vivacizzata.

Non possiamo fare altro che appoggiare iniziative del genere. Quando i giovani propongono idee di questo tipo, possiamo solo esserne felici. Ci sarà sempre chi si lamenterà di qualcosa, ma va detto anche che i ragazzi, come tutti, hanno affrontato un periodo davvero difficile, e meritano un minimo di divertimento, in totale sicurezza.