Positano. Abbiamo sentito per voi Corrado Marfè, vicepresidente del San Vito Positano, in merito alla situazione attuale della squadra in questo periodo di emergenza. Marfè ha dichiarato: “Il Covid non ci ferma. Continuiamo anche tra mille difficoltà e solo con le nostre forze perché sicuramente non potremo trovare le stesse risorse dello scorso anno. Purtroppo non è l’anno giusto per tentare il ripescaggio in Eccellenza. Ed inoltre ci conferma che anche la Scuola Calcio si farà, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza