Positano, intervento Soccorso Alpino ed eliambulanza: situazione seria per il boyscout portato al Ruggi

Positanonews finora stava seguendo la vicenda del salvataggio avvenuto a Montepertuso, dove è stato reso necessario l’intervento di un’eliambulanza con il Soccorso Alpino, per portare assistenza medica ad un ragazzo di una comitiva di scout, che ha richiesto la chiamata del 118.

Questo pomeriggio, a causa del caldo intenso, il gruppo si era fermato alla Caserma di Santa Maria del Castello. E’ stato il tecnico del CNSAS a trarre in salvo il ragazzo sul velivolo, con il personale medico che ha provato a stabilizzare il giovane che versa in serie condizioni, per trasportarlo all’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il restante gruppo di giovani escursionisti si trovano invece a Montepertuso, dove in serata hanno ricevuto assistenza da parte del CNSAS, riforniti di viveri da un elicottero della Polizia di Stato. I boy scout, decisamente provati dall’accaduto, che sono stati infine accompagnati a valle via terra. Si attendono aggiornamenti.