Positano. Interventi di manutenzione nella frazione di Nocelle grazie al finanziamento di 120.000 euro del GAL – Terra Protetta

Positano. Il sindaco Michele De Lucia, attraverso i social, rende noto che: “Il Comune di Positano ha ottenuto un importante finanziamento dal GAL – Terra Protetta, per circa 120 mila euro. Grazie a questi fondi, saranno realizzati alcuni importanti interventi di manutenzione nella frazione di Nocelle, in particolare in via Arco e via Cercole è prevista la realizzazione di una rete per le acque bianche ed il rifacimento di scalini, calpestio e ballatoi. Andiamo avanti con i tanti interventi di manutenzione, ammodernamento degli impianti e restyling del nostro paese. Un ringraziamento al Presidente del GAL Giuseppe Guida per l’impegno che sempre presta in favore dei nostri territori”.