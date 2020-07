Positano. Interdetta l’area con divieto di balneazione al molo, ma era uno sfogo anche per commesse e lavoratori

Positano ( Salerno ) . Interdetta l’area con divieto di balneazione al molo, ma era uno sfogo anche per commesse e lavoratori . Pugno di ferro dell’amministrazione De Lucia, dopo le polemiche nate sui social network , per i bagnanti che si riversavano sull’area a ridosso del molo . Ora nessuno può stendersi li, ma ci arrivano da alcuni lavoratori stagionali dei dintorni, da Sorrento a Vico Equense ma anche Agerola, dalla Penisola sorrentina e Costiera amalfitana diversi vengono a lavorare qui, e non solo, una riflessione. Quella era anche una valvola di sfogo per loro per farsi il bagno, visto che come non residenti non hanno accesso alla spiaggia libera. Equipararli ai residenti poteva essere una soluzione, ma non crediamo ci siano spazi sufficienti. La sorta di tolleranza aveva comunque l’effetto di riuscire a fare da valvola di sfogo. In ogni caso ricordiamo che l’attività balneatoria, come attività fisica sportiva, non può essere vietata, quindi il bagno, certo in condizioni difficili, visto che non si possono appoggiare , si può sempre fare. Da notare che comunque c’è un riversamento nella spiaggia di Fornillo, diventata a sua volta una valvola di sfogo. Speriamo che questo Covid finisca , di certo le spiagge libere non posso essere soppresse così come è successo di fatto in tutta la Costiera, in Campania si salva solo il Cilento, fra le località balneabili.