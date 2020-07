Svelato l’arcano circa la “strana coppia” che sta girando in questi giorni a Positano. Una coppia di cantanti inusuale, visto che si parla di due generi musicali sicuramente diversi, ma davvero simpatica.

Ci riferiamo agli arcinoti cantanti campani Clementino e Gigi D’Alessio, i quali sono stati impegnati nelle riprese di un videoclip proprio nella perla della Divina. A rivelarcelo è stato proprio il rapper di Cimitile, il quale, intercettato dal direttore Michele Cinque, ha dichiarato: “Bisogna un po’ rilanciare il turismo, no? Positano è bellissima”. Il tutto mentre si faceva immortalare insieme a tanti giovani fan: “Per me è un piacere”.

Clementino è uno dei rapper più rappresentativi a livelli nazionale. Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, riuscì a firmare un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006. Tre anni più tardi entrò nei Videomind, pubblicando nel 2011 I.E.N.A., e nel 2012 formò i Rapstar con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno Non è gratis. Nel 2013 il rapper siglò un contratto con la major discografica Universal, pubblicando poco tempo dopo Mea culpa, che riscosse un discreto successo in madrepatria, arrivando in quarta posizione nella Classifica FIMI Album e venendo certificato disco d’oro.

Gigi D’Alessio nel corso della sua carriera ha venduto oltre 26 milioni di dischi e ottenuto 3 dischi di diamante e oltre 100 dischi di platino. Nel febbraio 2014 l’album “Ora” è stato classificato al primo posto nella classifica World Music Chart stilata dalla rivista statunitense Billboard.