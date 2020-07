Positano. In esclusiva gli 11 ammessi al concorso per vigile urbano stagionale, fra una settimana all’opera

Positano ( Salerno ) . In esclusiva gli 11 ammessi al concorso per vigile urbano stagionale, fra una settimana all’opera. Ecco gli ammessi, su ben 41 partecipanti, al concorso a tempo determinato per la polizia municipale nella perla della Costiera amalfitana. Fra una settimana otto saranno all’opera, ma molto probabilmente paesi vicini , come Positano, Conca dei Marini, Furore e Amalfi, potrebbero attingere dalla graduatoria e molto probabilmente lavoraranno tutti e undici. “Non serviranno solo per controllare la spiaggia – spiega il sindaco Michele De Lucia a Positanonews -, sono preziosi e funzionali per il paese in generale, un modo per coinvolgere i giovani, farli lavorare e rendere un servizio utile per il paese che riparte”