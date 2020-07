Positano. L’hotel a 5 stelle “Il San Pietro” è sa sempre una delle strutture ricettive preferite dagli americani che ogni anno non fanno mancare la loro presenza diventando dei veri amici e non più dei semplici “clienti”. Ma in questa estate 2020 la pandemia e le misure di sicurezza non permettono agli americani di arrivare in Italia, dato il Coronavirus negli USA continua a far registrare dei bollettini con un numero altissimo di contagi. Ma “Il San Pietro” non dimentica i suoi amici americani ed oggi 4 luglio, in occasione della loro festa nazionale, vuol far sentire la propria presenza accanto a loro augurandogli che al più presto questo brutto momento possa passare. E lo fa con un brindisi virtuale in un video che sta divenendo virale, accompagnato da un post semplice ma significativo: “Buon 4 luglio a tutti i nostri amici e ospiti americani che quest’anno non possono stare con noi. Sei sempre nei nostri pensieri. Stai bene e al sicuro. Ecco a giorni migliori”.