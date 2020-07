Positano. Il sindaco fa chiarezza sulla frana e sull’evacuazione dell’abitazione: “Abbiamo fatto diversi sopralluoghi in zona”.

Nel corso della giornata, Positanonews ha incontrato il sindaco di Positano Michele De Lucia, il quale ha fatto chiarezza sulla vicenda avvenuta oggi. Infatti, l’intervento dei vigili del fuoco ha portato al divieto di accesso ad un’abitazione a seguito della frana. “Oggi abbiamo fatto diversi sopralluoghi nella zona. In questo momento ho emesso un’ordinanza per quanto riguarda sia il ripristino del costone e sia la verifica per quanto riguarda gli immobili. Per cui aspettiamo le perizie nei prossimi giorni dei vari cittadini coinvolti. Per fortuna, niente di particolarmente grave, però è chiaro che è una zona già attenzionata”.

L’episodio si è verificato in una zona abbastanza distante dalla sede stradale. “E’ sul confine di Praiano, pochi metri, anche questo è stato verificato stamattina. Siamo a Positano, a confine con Praiano”.

“Stamattina sono stati fatti sopralluoghi dalla Capitaneria di Porto, Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, poi sono intervenuti anche l’Edilizia Privata, i Vigili Urbani. La zona è stata ampiamente attenzionata, sono state fatte le ordinanze. Se pensiamo che c’è un’ordinanza dal 2013 proprio per questi eventi franosi, l’abbiamo visto anche ieri: ci sono stati più eventi franosi, non c’è stato un unico evento. E’ un motivo in più per impegnare il Governo e la Regione Campania ad investire sul dissesto idrogeologico che interessa la nostra Costiera Amalfitana in maniera seria, da Positano a Vietri sul Mare. Il nostro territorio è molto franoso, la Costiera è una cartolina fragile che va tutelata e va aiutata con finanziamenti importanti e continuativi per mantenere queste bellezze straordinarie che abbiamo