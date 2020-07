Positano, Costiera amalfitana. Stamane ci siamo recati agli uffici comunali in Via Pasitea per intervistare il sindaco Michele De Lucia circa i prossimi avvenimenti che coinvolgeranno anche la città verticale, circa la riapertura delle scuole, le candidature e politica, la pulizia dei fondali e la ripartenza del paese.

“Siamo quasi pronti – dice il sindaco sulla riapertura delle scuole. Oggi abbiamo un incontro con la dirigente per capire le ultime problematiche. Saremo pronti per il 14 o 24 settembre. Ci sono delle anomalie, compresa la poca chiarezza che continua a distinguere questo Governo. Per quanto ci riguarda organizzeremo gli spazi affinché tutti i nostri ragazzi torneranno a scuola.”

Poi sulla pulizia dei fondali: “Domenica avremo l’evento bandiera blu e la pulizia dei fondali con 25 subacquei che si immergeranno nelle nostre acque.”

“E’ un periodo particolare – dice il primo cittadino – , Positano è ripartita, anche se non come al suo solito, ma è ripartita. Ho parlato con albergatori e ristoratori affinché tutti, come ha fatto l’amministrazione, stiano vicini alla città di Positano. Dobbiamo fare squadra e dare il senso del paese, un paese evoluto che non lascia nessuno indietro.”

Infine sulla questione fuochi d’artificio: “I fuochi sono stati sempre organizzati dalla Chiesa, al di là di quelli del 31 dicembre. Non sono questi i problemi su cui oggi la conferenza dei sindaci o i paesi della costiera amalfitana si devono interrogare. Dobbiamo impegnarci tutti e deve ripartire tutta la Costa d’Amalfi senza lasciare nessuno a casa.”