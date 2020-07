Positano, il sindaco De Lucia al Tg2: “Ripartiamo dalle donne, ripartiamo dal bello” – VIDEO

Nuovamente ospite del Tg2 il sindaco di Positano, Michele De Lucia, il quale ha parlato del momento che sta vivendo il paese e dell’evento “Donne e musica”, il quale sarà simbolo di ripartenza. “Ripartiamo dalle donne, ripartiamo dal bello – ha dichiarato il sindaco – Ripartiamo per far godere del magnifico mare e non solo i nostri ospiti, non tralasciando le problematiche locali, per cui siamo impegnati. Abbiamo portato avanti un intervento del valore di circa 250 mila euro, sia per gli imprenditori che per gli stagionali che non hanno ripreso il lavoro”.

L’evento importantissimo è visto come un viaggio nella musica leggera italiana ed internazionale e andrà in scena per questa sera di sabato 11 luglio 2020, a Piazza dei racconti alle ore 21,00. Grande l’attesa per la ripartenza che vede al centro le donne a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, che verrà mostrato anche in televisione, su Rai2. Il quartetto femminile “Harmoniae&Contrasti” nasce da un’idea di Marianna Meroni in collaborazione con Giusy Celentano (voce), Anna Velichko (violino), DόraSzabό (violoncello) e intende realizzare “Cover” di musica leggera, in particolare successi italiani ed internazionali, rielaborati e adattati per un singolare organico vocale/strumentale. Negli arrangiamenti scritti e curati da Marianna Meroni, c’è sempre una ricerca per inventare e sperimentare nuove armonie e contrasti sonori, creando un continuo dialogo tra voce e strumenti

Intervistato anche il manager alberghiero Peter John: “Le aspettative sono tante, ma abbiamo fatto un grosso lavoro. Siamo stati il primo albergo 5 stelle ad aprire a Positano”.