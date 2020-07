Positano. Il post su tik tok che denigra dopo un pasto a La Pergola “80 euro per quattro pizze, venite in Puglia”, trova tanti che ci difendono

Positano ( Salerno ) . Il post su tik tok che denigra dopo un pasto a La Pergola “80 euro per quattro pizze, venite in Puglia”, trova tanti che ci difendono. La perla della Costiera amalfitana presa ancora di mira, questa volta su “Tik tok” il celebre social network cinoamericano, con un video poi repostato su instagram e facebook da tanti. Molti lo attaccano, sia perchè non ha letto bene lo scontrino, sia perchè confonde La Pergola con La Buca di Bacco ( che è il ristorante che sta al piano di sopra) tutto questo per poi prendere dimira la cittadina della Costa d’ Amalfi “Con 80 euro in Puglia si dorme, si mangia..”, dice il soggetto, ma vogliamo credere che Positano sia una cosa diversa, i prezzi sono esposti, sono elevati forse, ma non ovunque, però consoni a una località prestigiosa come la nostra. Comunque ci fa piacere vedere come tanti si sono scagliati a difendere Positano, non solo da qui, anzi da qui in pochi sono intervenuti, e dalla Campania e Napoli, ma da tutta Italia. Fa dato comunque merito agli imprenditori che stanno tenendo aperto il paese e hanno assunto lavoratori, i prezzi se sono alti lo sono rispetto agli standard alti che offre, come alte località turistiche esclusive, ma si possono trovare anche posti convenientei economicamente parlando, non di certo sulla spiaggia al centro del cuore economico del paese. Così avviene a Capri a Portofino a Taormina. Alla fine si vuole stare in un posto di eccellenza, avere un servizio di eccellenza, seduti e riveriti a tavola, e non pagare? La prendevano da asporto, con prezzi abbordabilissimi, con tanto di bevanda, e la pagavano la metà anche qui a Positano, ma se vieni a Positano devi accettare certe condizioni, senza ipocrisie, questo è un luogo d’elite e l’asticella è , e deve rimanere, alta. Con la possibilità, andando in luoghi meno centrali, di avere comunque prezzi accessibilissimi a tutti. Noi difendiamo Positano.