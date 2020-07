Positano. Il dietro le quinte dell’evento musicale , il backstage del servizio della Rai, le emozioni prima del concerto e il rischio del vento. Le foto durante il servizio della RAI, mentre nella diretta di Positanonews abbiamo intervistato tutte le protagoniste, con la presentatrice Maria Rosaria Manzini, il sindaco Michele De Lucia, il vice sindaco Francesco Fusco e l’assessore Giuseppe Guida . Complimenti alla Croce Rossa per accoglienza ingresso. I timori per il vento che non ha permesso le prove poi superati.. nella diretta

Negli arrangiamenti scritti e curati da Marianna Meroni, c’è sempre una ricerca per inventare e sperimentare nuove armonie e contrasti sonori, creando un continuo dialogo tra voce e strumenti.

Ognuna con la propria formazione in ambito classico e con le proprie esperienze, ha contribuito a dare professionalità all’interpretazione musicale con originalità ed eleganza.

Giusy Celentano di Positano, ha iniziato gli studi di canto sotto la guida di Maria Grazia Schiavo. Successivamente ha proseguito perfezionandosi con Maria Ercolano e con Daniele Zanfardino. Si è esibita come soprano solista in vari concerti per coro e orchestra e con diverse formazioni strumentali, collaborando anche con la “Nuova Orchestra Scarlatti” di Napoli.

Anna Velichko, di Odessa – Ucraina, è vincitrice di vari concorsi come violinista e ha tenuto numerosi concerti nell’ orchestra del “Teatro Statale Accademico di Opera e Balletto” di Odessa.

Ha al suo attivo molte collaborazioni con diverse orchestre, sia come solista che come primo violino.

Attualmente suona nell’orchestra del “Teatro Giuseppe Verdi” di Salerno, con l’orchestra di Sal Da Vinci, orchestra “Real Cappella” di Napoli; inoltre ha partecipato al “Festival Jazz” con l’orchestra “The Planets”; nel 2019 e 2020 ha suonato in RAI il “Concerto dell’Epifania”.

Dόra Szabό di Békéscsaba – Ungheria, ha al suo attivo numerose collaborazioni con varie orchestre; per diversi anni ha suonato con l’”Orchestra Filarmonica Italiana, con l’orchestra “Milano Classica” e con l’“Accademia delle Opere”.

Attualmente suona nell’orchestra del “Teatro Giuseppe Verdi” di Salerno e con la “Real Cappella” di Napoli.

E’ docente della classe di Violoncello presso il Liceo Musicale “F. Grandi“ di Sorrento.