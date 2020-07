Positano. Il 19 “Spiaggie e fondali puliti”. Aldo Apuzzo ringrazia l’hotel Villa Flavio Gioia , Positanonews invita tutti a contribuire per la giornata

Positano ( Salerno ) . Il 19 “Spiaggie e fondali puliti”. Aldo Apuzzo ringrazia l’hote Villa Flavio Gioia , Positanonews invita tutti a contribuire per la giornata. Sempre disponibilii dall’hotel Villa Flavio Gioia, la bellissima struttura centrale a pochi metri dalla spiaggia grande, davvero una location eccezionale e la famiglia Cinque rappresenta una tradizione di ospitalità che Salì ha trasmesso ai figli. Aldo , e noi di Positanonews ne siamo testimoni, sta facendo di tutto per questa giornata che è di fondamentale importanza.

Il Flavio Gioia è stata l’unica struttura ricettiva a dare una sponsorizzazione finora. Basta un piccolo contributo per le spese da affrontare, crediamo che tanti opratori , presi dal momento post coronavirus covid-19, da un momento difficile per il turismo, siamo un pò distratti, ma proprio da eventi come questo si da uno slancio alla perla della Costiera amalfitana. Il nostro contributo e dare spazio a questa iniziativa e invitare tutti a sostenerla.