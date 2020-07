Positano, ieri malore in spiaggia a Fornillo: ragazzo soccorso da balneatore. Manca l’idroambulanza

Nella torrida giornata di ieri a Positano, un ragazzo ha accusato un malore mentre era sulla spiaggia di Fornillo. Forse per la calura o una congestione, il giovane aveva perso i sensi, con i bagnanti che hanno contattato il 118, che con un’ambulanza si è portata tempestivamente sulla Spiaggia Grande.

Il proprietario di uno stabilimento balneare, ha avuto cura di trasportare il ragazzo con la propria imbarcazione al molo, dove l’attendevano il personale medico e sanitario della Croce Rossa per i soccorsi. Nota dolente è l’assenza di un’idroambulanza nel paese verticale.

L’ASL di Salerno e la Regione Campania infatti, non hanno ancora provveduto a far installare una postazione di primo soccorso sulla Spiaggia Grande, nonostante siamo ormai in estate inoltrata.