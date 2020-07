Positano. I Vigili del Fuoco dispongono l’evacuazione di due ville a Laurito, nei pressi del costone franato ieri mattina

Positano, costiera amalfitana. I Vigili del Fuoco di Maiori hanno disposto l’evacuazione di due ville a Laurito. Una decisione presa per motivi di sicurezza dopo gli episodi franosi verificatisi nella mattinata di ieri, domenica 26 luglio, nel tratto compreso tra Positano e Praiano. La situazione del costone è sotto controllo ma le due ville in oggetto si trovano proprio nei pressi della frana ed i Vigili del Fuoco hanno ritenuto necessario lo sgombero in attesa dei controlli che attestino l’assenza di eventuali pericoli che possano mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.