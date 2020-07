Positano. I 50 anni dell’Hotel Il San Pietro su La Repubblica “L’hotel cult non si ferma, tornano gli italiani”

Positano ( Salerno ) . L’albergo eccellenza della Costiera amalfitana compie cinquanta anni e non si ferma neanche per il Covid, la determinazione di di Carlo e Vito Cinque è da premiare. Oggi una intera pagina su La Repubblica che vi invitiamo a leggere, da 20 a 2 milioni di euro di fatturato quest’anno, ma resistono e l’albergo lavora con gli italiani “L’importante è dare sicurezza” . Complimenti alla famiglia Cinque Attanasio da Positanonews, la Divina, con i cinque stelle di Positano ( da Villa Tre Ville al Le Agavi ) , Praiano ( Casa Angelina ) , Amalfi ( Santa Caterina e Il Convento ) e Ravello ( Palazzo Avino , Cimbrone e Il Caruso ) stanno dimostrando che la classe non è acqua . Forze e coraggio ai nostri imprenditori da Positanonews.