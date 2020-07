Positano-Praiano. E’ di alcuni minuti fa la notizia lanciata da noi di Positanonews e poi esplosa sui social riguardo la frana tra Positano e Praiano, dopo la località Laurito.

In seguito ai primi accertamenti di forze dell’ordine e Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, è intervenuta anche la Guardia Costiera che riporta in questi scatti il punto esatto del crollo che ha portato al conseguente riversamento in mare del materiale roccioso.