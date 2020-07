Positano. Grande attesa per “Donne in Musica”, apprezzamento da parte di Cecchi Paone. “Emozioni…” un viaggio nella musica leggera italiana ed internazionale è l’evento promosso dal Comune di Positano per il prossimo sabato 11 luglio, e che si terrà in Piazza dei racconti alle ore 21,00. Grande l’attesa per la ripartenza che vede al centro le donne a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, sul quale si è espresso anche Alessandro Cecchi Paone, sollecitato da Positanonews, che gli ha mostrato anche il promo.

“Positano si sta riprendendo alla grande. Complimenti a tutti i positanesi che hanno riaperto tutte le attività: è un paese che sta dando un grande esempio di positività”. Per quanto riguarda l’evento in sè, ha aggiunto: “Veramente una bella iniziativa. Sarà l’evento della ripartenza più bello della Costiera”.

Ricordiamo che si tratterà del primo evento nel quale veramente sarà concessa la partecipazione in molti, sempre seguendo le norme di sicurezza, perché Piazza dei Racconti lo consente, come già visto in occasione di “Favolemia”.

Per ragioni di sicurezza covid-19, è consigliata la prenotazione presso la segreteria del Sindaco, dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. Tel. 089 – 8122535

L’entrata è consentita entro le ore 20,55