Positano, Costiera amalfitana. L’attore Giuseppe Rispoli, dopo averci fatto compagnia durante il lungo periodo della quarantena con le sue favole ambientante nella sua Positano, questa sera 3 luglio, in Piazza dei Racconti, ha presentato ufficialmente il libro “Favolemia”, all’interno del quale sono state raccolte tutte queste bellissime favole di una memoria della quarantena.

Oltre alla presentazione Rispoli si è esibito in racconti , veri e propri monologhi, ma ha anche inscenato un vero e proprio spettacolo teatrale , con sketch con il Talamo e un dietro le quinte di Enzo De Lucia . E’ passato quasi in sordina, ma , secondo noi di Positanonews, possiamo parlare del primo spettacolo teatrale post covid. Dopo il lockdown per il coronavirus Covid-19 in Costa d’ Amalfi, in Campania , come in Italia, non ci sono stati spettacoli.

Un esperimento ben riuscito, la piazza dei Racconti si presta bene per il distanziamento sociale, all’ingresso volontari della Croce Rossa che misurano le temperatura, insomma l’organizzazione è stata ottima ed è ideale per fare eventi che rispettino le regole senza stravolgere l’atmosfera dello spettacolo, una “prima” tutta positanese.

A presentare l’evento , patrocinato dal Comune di Positano, non poteva che esserci Gianmaria Talamo con il quale ha condiviso l’indimenticabile esperienza de “La bottega del Teatro” , altri tempi dove i tablet non erano neanche in calendario, da lì poi la passione del teatro che li ha portati a Roma e lontano per l’Italia.

Peppe stasera nel racconto sulle “scalinatelle” e sugli scalini scomparsi (poi si scopri’ “che facevano l’amore”) , ci ricorda un pò Italo Calvino, uno scrittore che amiamo.

Non è mancata mai l’emozione nel recitare queste favole dove si racconta di Positano senza mai citarla, un luogo non luogo, ma a un certo punto ha detto “A Positano…”, poi si è accorto dell’errore , anche se errore non è , visto che parla di Positano senza mai citarla direttamente, dice emozionato “Forse ne avevo bisogno..”..

E’ stato commovente, ci ha fatto ricordare le sofferenze passate da tutti chiusi in casa in questi giorni qui da noi e dai positanesi lontani.

Quel “Positano” ha evocato emozioni taumaturgiche in un momento corale con i cittadini accorsi ad applaudirlo.

In bocca al lupo, o , come si dice prima di uno spettacolo, “merde, merde, merde”.