Positano, Costiera amalfitana. L’attore Giuseppe Rispoli, dopo averci fatto compagnia durante il lungo periodo della quarantena con le sue favole ambientante nella sua Positano, questa sera 3 luglio, in Piazza dei Racconti, ha presentato ufficialmente il libro “Favolemia”, all’interno del quale sono state raccolte tutte queste bellissime favole di una memoria della quarantena. A moderare l’incontro non poteva che esserci Gianmaria Talamo con il quale ha condiviso l’indimenticabile esperienza de “La bottega del Teatro” , altri tempi dove i tablet non erano neanche in calendario, da lì poi la passione del teatro che li ha portati a Roma e lontano per l’Italia. Peppe stasera nel racconto sulle “scalinatelle” e sugli scalini scomparsi ( “che facevano l’amore”) , che ci ricorda un pò Italo Calvino, uno scrittore che amiamo, a un certo punto ha detto “A Positano…”, poi si è accorto dell’errore , anche se errore non è , visto che parla di Positano senza mai citarla direttamente, dice emozionato “Forse ne avevo bisogno..”, emozioni taumaturgiche in un momento corale con l’amministrazione De Lucia e i cittadini accorsi ad applaudirlo. Ad Maiora.