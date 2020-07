Positano, Giuseppe Milano: “Scenderei in campo al fianco di Giuseppe Guida. Marrone? Non si è mai fatto vedere”

Situazione particolare per quanto riguarda le elezioni comunali a Positano. Tra tanti dubbi su chi possano essere i prossimi candidati sindaci, noi cerchiamo ogni giorno di fornirvi notizie fresche. Abbiamo deciso di intervistare il consigliere di minoranza, Giuseppe Milano, personaggio influente che ancora non si era espresso in merito.

“Dobbiamo semplicemente chiederci come mai ora, che è certo da diverse settimane il fatto che Michele De Lucia non possa ricandidarsi, non sia venuto fuori in automatico il nome di Francesco Fusco, vice sindaco da dieci anni. A mio parere personale, è stato inadeguato nei suoi ruoli. Io sarei disposto a scendere in campo al fianco di Giuseppe Guida: una persona laureata, preparata, brillante, che ritengo adeguata al ruolo di sindaco. Domenico Marrone? Non si è mai fatto vedere, è stato sempre assente. Leggo di varie alleanze, mah…”.