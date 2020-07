Positano. Giornata di mare per il pizzaiolo napoletano Gino Sorbillo: “Positano è un’oasi felice”

Positano. Gino Sorbillo, forse il pizzaiolo più famoso di Napoli, ha deciso di regalarsi un po’ di relax nella città verticale. Sorbillo è un amico di Positanonews e non potevamo non salutarlo e chiedergli cosa ne pensasse della nostra città. E lui, con il suo sorriso e la cortesia che gli è propria, si è detto entusiasta di questa vacanza, felice di godersi un mare azzurro ed una spiaggia accogliente. Ed ha dichiarato: “Positano è un’oasi felice. Farò qualcosa di particolare in questa città. Positano è un paese che accoglie un turismo di cultura, di livello e di qualità elevata. E’ un paese che porta avanti progetti che attirano turisti a livello nazionale ed internazionale”. Auguriamo a Gino Sorbillo di godersi il nostro territorio per poi riprendere alla grande il suo lavoro grazie anche all’apertura di due nuove pizzerie.