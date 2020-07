Positano, Fred De Palma e Anitta: fuori il video di “Paloma” girato nella città verticale

Fred De Palma e Anitta insieme anche se distanti nel video ufficiale di “Paloma”, il singolo che li vede duettare insieme per la prima volta.

La clip è diretta da Mauro Russo e unisce l’Italia e il Brasile: è stata girata tra Positano, che con le sue vie, piazzette suggestive e la spiaggia fa da cornice alle scene di Fred, e Rio De Janeiro, dove in una lussuosa villa si muove la bellissima Anitta. Dopo i retroscena e backstage riportati in esclusiva da noi di Positanonews, e poi da vari blog, finalmente possiamo goderci il prodotto finito ed ammirare con soddisfazione la splendida città verticale nel videoclip di uno degli artisti più apprezzati in Italia.

“Paloma” è il primo singolo del suo nuovo album di Fred De Palma in uscita a settembre. In attesa di conoscere nuovi particolari a riguardo, qui sotto puoi rivedere il video di “Una volta ancora”, tormentone estivo dello scorso anno di Fred realizzato insieme ad Ana Mena.