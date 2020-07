Positano fa incetta di tronisti da milioni di follower: ecco Rosa Perrotta e Mattia Marciano

Positano, la Costiera amalfitana e Capri fanno incetta di vip, ma tra questi giganteggia l’Hotel Le Agavi della città verticale.

Ultima arrivata è la bellissima influencer da 1,6 milioni di follower Instagram, Rosa Perrotta. Ex tronista, influencer e modella campana. Dopo aver partecipato alle selezioni di Veline, si è fatta conoscere dal grande pubblico per Uomini e Donne, in cui ha preso parte nel 2017 salendo sul trono. A inizio 2018 Rosa ha partecipato a L’Isola dei Famosi.

Rosa è in compagnia del suo sposo Pietro Tartaglione, anch’egli noto influencer da 800 mila follower, ed il piccolo Domenico, che a breve compirà un anno.

Anche Mattia Marciano si è concesso un po’ di relax all’Hotel Le Agavi, per poi spostarsi per un tour in barca a Capri. Mattia è un dentista modello e influencer, noto al pubblico per aver partecipato al programma Uomini e Donne di Maria De Filippi prima come corteggiatore e poi come Tronista.