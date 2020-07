Positano. Elezioni 2020 , potrebbe spuntare un outsider. Antonino Rianna uno dei nomi di candidato sindaco

Positano ( Salerno ) . Elezioni 2020 , potrebbe spuntare un outsider. Antonino Rianna uno dei nomi di candidato sindaco. Ancora senza nomi designati fra i candidati sindaco della perla della Costiera amalfitana, praticamente caso più unico che raro, ad Amalfi e Maiori sono già a fronteggiarsi, idem a Sorrento e Massa Lubrense, hanno aperto anche i comitati elettorali. A Positano nessun nome di candidato sindaco in attesa che esca il nome dell’Alba della Libertà, il gruppo che ha espresso come sindaco Michele De Lucia per un decennio, dove i papabili sono Giuseppe Guida e Francesco Fusco, con possibile terzo nome in Nino Di Leva, lanciato dalla professoressa Cinque, dopo il lavoro fatto con le scuole.

Dall’altra parte i nomi sono fermi su Domenico Marrone e Lorenzo Cinque, il primo ha sempre detto no, il secondo che non vi sono le condizioni, altro che si è fatto avanti è stato il professor Romolo Ercolino e anche il gallerista Antonio Miniaci , accreditato anche Giuseppe Fusco, noleggio barche, ex assessore, che pure dichiarò di candidarsi a Positanonews , ma anche l’altro Giuseppe Fusco ( Peppe Girella) ex presidente del consiglio comunale, Peppe Ferraioli, ex consigliere comunale di opposizione , mentre Luca Vespoli ha annunciato il ritiro, non si vede più Antonio Vitiello, ex assessore, ma neanche Gaetano Marrone, ex vicesindaco, si è fatto anche il nome di Vito Cinque del San Pietro, Tanina Vanacore spunta anche l’ipotesi Antonio Rianna, imprenditore del settore dei trasporti.

Ai nostri lettori chiediamo di inviare nomi , pareri e programmi a direttore@positanonews.it no telefonate e whatsapp neanche messaggi su facebook che non riusciamo a leggere, ultimamente sono centinaia

Antonino Rianna in una foto d’archivio