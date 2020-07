Positano, Ed Westwick e Tamara Francesconi scelgono “water taxi” dei Grassi Jr per pranzo romantico a Capri -FORO

Continua la vacanza tra Costiera amalfitana e penisola sorrentina per l’attore inglese Ed Westwick e la bella compagna Tamara Francesconi. I due hanno scelto il servizio dei “Grassi junior” di Positano per un pranzo romantico a Capri. La modella e l’attore sembrano davvero entusiasti di queste vacanze italiane.

Classe ’87, Westwick oltre che nella carriera di attore, si è cimentato anche in quella di cantante. Il londinese è maggiormente noto per il ruolo di Chuck Bass nella serie televisiva Gossip Girl. Figlio di Carole, psicologa, e Peter Westwick, professore universitario, ha un fratello. Cresce a Stevenage, Hertfordshire, e studia recitazione al National Youth Theatre di Londra. Ha fondato la band indie rock The Filthy Youth, della quale è il cantante, insieme a Benjamin Lewis Allingham, Jimmy Wright, Tom Bastiani e John Vooght.

Nel marzo del 2015, si è unito al cast della ABC serie dramma-criminale di breve durata Wicked City come Kent Grainger, un serial killer sadico di Sunset Strip. La serie fu cancellata dopo aver mandato in onda solo 3 episodi, ma fu ripresa da Hulu per mandare in onda i rimanenti 5 episodi. Westwick è stato poi visto nel film di Jim Gillespie, Billionaire Ransom, uscito il 19 agosto 2016, e protagonista nel film thriller The Crash, uscito il 13 gennaio 2017.

Tamara Francesconi, invece, è una modella sudafricana, classe ’96. Ha ottenuto il successo per la prima volta nel settore dello spettacolo dopo aver recitato nella serie TV Gossip Girl. L’attore ha interpretato uno dei ruoli ricorrenti di Chuck Bass insieme a Blake Lively e Leighton Meester nella serie televisiva per ragazzi della CW.