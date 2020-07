Positano, ecco Symphony: il mega yacht del proprietario di Louis Vuitton – FOTO

Ancora imbarcazioni di lusso nelle acque della Costiera amalfitana. Come potete vedere dalle immagini che vi proponiamo, c’è un super yacht nelle acque di Positano: si tratta del fantastico “Symphony“, imbarcazione di proprietà di Bernard Arnault, attuale proprietario di Louis Vuitton e altre aziende di moda.

Oltre 100 metri di lusso per un’imbarcazione del valore di oltre 150 milioni di euro: una delle più costose al mondo. E’ stata costruita in Olanda dalla Feadship; è in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono le 12 stanze riservate all’equipaggio composto attualmente da 27 persone. Al suo interno una piscina con cascata, ascensori, doppio cinema interno e all’aperto, una spa, un beach club, svariati bar, una palestra, un centro estetico, una sala da ballo, una biblioteca, un eliporto e un campetto da golf. Il patrimonio di Arnault si aggira attorno ai 51,7 miliardi di dollari.

Sta riprendendo pian piano l’affluenza che ogni estate caratterizza i nostri territori.