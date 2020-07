Positano, ecco lo stilista (figlio d’arte) Robert Cavalli: tappa anche a “La Conca del sogno” di Nerano – FOTO

Ancora vip in Costiera amalfitana e penisola sorrentina. Come testimoniano alcune storie e foto su Instagram, è arrivato a Positano il figlio di Roberto Cavalli, Robert. Il giovane ha fatto anche tappa insieme ad altri amici al ristorante “La Conca del sogno” di Nerano.

Classe ’93, Robert Cavalli dopo un periodo di formazione alla London school of arts, si è trasferito a Milano per fondare nel 2017 la sua etichetta di moda, Triple RRR, con la quale ha debuttato a gennaio, partecipando alla 93ª edizione di Pitti uomo a Firenze. “Mio padre mi ha insegnato l’amore per la bellezza. Mi ha incoraggiato in questo progetto consigliandomi anche di seguire il mio istinto e la mia personalità, senza correre dietro alle tendenze del momento”, aveva spiegato a FashionNetwork.com. “Sono lontano dall’attuale trend di successo dello streetwear. Ho una visione diversa della moda, preferisco un menswear più sofisticato, che si rivolge a un giovane che apprezza l’eleganza raffinata”.