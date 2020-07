Positano, ecco il rapper Fred De Palma: in città per girare il video di “Paloma”

Il rapper torinese Fred De Palma è in Costiera amalfitana per girare il video del singolo “Paloma“, canzone prodotta da Takagi e Ketra e cantata insieme alla cantante brasiliana Anitta.

E’ lo stesso cantante che ha postato alcune storie su Instagram che riprendono la Divina, in particolare Positano. Dalle immagini delle storie si intravede la Chiesa Nuova.

Fred De Palma ha iniziato la propria attività musicale nel 2007, attraverso la conoscenza delle principali personalità di spicco della scena torinese, mostrando ben presto una forte attitudine al freestyle, che in breve tempo gli vale una notevole notorietà nell’ambiente. Le numerose partecipazioni ai maggiori contest di freestyle fra Torino e Milano lo hanno messo in contatto con nuove realtà e nel 2010 ha conosciuto Dirty C, con il quale ha formato il gruppo Royal Rhymes iniziando a fare i primi esperimenti in studio.

A inizio 2010 il gruppo ha firmato un contratto discografico con l’etichetta discografica indipendente Trumen Records, entrando in contatto con i produttori Jahcool e Double H Groovy. Intorno allo stesso periodo, Fred De Palma ha proseguito con la partecipazione ai vari concorsi di freestyle, ottenendo una vittoria allo Zelig Urban Talent 2011 e il terzo posto nel 2012 al programma televisivo MTV Spit, dietro a Nitro e Shade. Il 23 novembre 2011 i Royal Rhymes hanno pubblicato l’omonimo album di debutto, uscito attraverso la Saifam Group. Ad esso ha fatto seguito l’EP God Save the Royal, uscito il 10 luglio 2012.

Nel corso del 2012 Fred De Palma ha intrapreso la carriera da solista, incidendo in due settimane il primo album F.D.P., uscito il 6 novembre dello stesso anno. Nel giugno 2013 è stato pubblicato il videoclip del brano inedito Passa il microfono, da lui realizzato insieme ai rapper Moreno, Clementino, Shade e Marracash, mentre verso la fine di settembre del medesimo anno è entrato a far parte del collettivo Roccia Music di Marracash, realizzando con gli artisti appartenenti al collettivo l’album Genesi, uscito il 18 ottobre. All’interno del disco, De Palma ha partecipato in quattro brani, tra cui Lettera al successo, che ha dato il titolo al suo secondo album in studio uscito nel giugno 2014.