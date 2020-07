Positano: dopo la vittoria con l’Udinese, il terzino del Napoli Hysaj si rilassa allo Chez Black -FOTO

Giornata di relax in Costiera Amalfitana per il terzino del Napoli, Elseid Hysaj. Quest’ultimo, dopo la vittoria al cardiopalma contro l’Udinese ieri sera, ha deciso di rilassarsi a Positano: dopo alcuni avvistamenti fugaci nei pressi della Farmacia, è sceso in spiaggia e ha poi pranzato al ristorante Chez Black.

L’albanese, classe ’94, è arrivato al Napoli il 3 agosto 2015 per 5 milioni di euro. Ha fatto il suo esordio in maglia azzurra a Reggio Emilia il 23 agosto 2015 nel primo match della stagione 2015-2016 contro il Sassuolo, giocando da terzino sinistro, il match è terminato 2-1 per la squadra neroverde. L’esordio casalingo invece arriverà la settimana seguente nel match contro la Sampdoria, terminato sul 2-2.

In Europa League colleziona la prima presenza in carriera nella gara tra Napoli-Club Bruges, giocando da terzino destro. Il risultato finale al San Paolo di Napoli sarà un rotondo 5-0 in favore dei partenopei. Il 13 settembre 2016 fa il suo esordio in Champions League nella partita tra Dinamo Kiev-Napoli, terminato sul 1-2 in favore del Napoli. Il 15 luglio 2020, in occasione di Napoli-Bologna, indossa la fascia da capitano sin dal primo minuto in campo. La partita terminerà in pareggio, col risultato di 1-1.

In scadenza nel 2021, l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, ha confermato qualche mese fa che lascerà il club: “Abbiamo comunicato al Napoli e al presidente De Laurentiis, circa tre settimane fa, che non abbiamo intenzione di rinnovare il contratto. La volontà è quella di andare via. Andando in scadenza sarà interesse di tutti cercare insieme una soluzione in un mercato in cui non mancheranno opportunità e tanti colpi di scena”.