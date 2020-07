Positano: dopo la frana tutto regolare via terra, via mare e balneazione

Positano. In seguito ai numerosi messaggi che giungono in redazione, risulta opportuno fornire i dovuti chiarimenti sulla vicenda frana tra Laurito e Praiano.

La zona del crollo, infatti, risultava essere già interdetta proprio per tale motivo. Dunque prosegue la balneazione nelle aree limitrofe, anche se è stata circoscritta la zona già deserta prima della frana, per la messa in sicurezza. Per quanto riguarda la circolazione via terra o via mare, possiamo confermare che non vi è alcuna interdizione o variazione.

Tutto prosegue regolarmente, dunque, dalla balneazione alla circolazione via terra e via mare.