Positano. Domenica la festa per il conferimento della Bandiera Blu. Giornata di festa quella di domenica prossima, 19 luglio, a Positano, la perla della Costiera Amalfitana. Si comincerà già in mattinata, quando alle ore 9.00 vi sarà ‘spiagge e fondali puliti 2020 – in ricordo di Roberto Lucibello’.

Alle ore 19.00, in Spiaggia Grande, l’esibizione degli artisti di danza e musica popolare in “Pizzica, Tammorra e Tarantelle”.

Alle ore 20.00, sul Molo Leonide Massine si terrà la cerimonia di conferimento della Bandiera Blu; a seguire le musiche della tradizione positanese, con Taranta Sound in concerto “Tradizione e Contemporaneità” ed il gruppo le Giovani Chitarre Positanesi.