Positano. Domani 2 luglio ulteriore corsa supplementare: partenza ore 6 da Piazza dei Mulini per Montepertuso

Si avvisa la gentile utenza che in occasione dei festeggiamenti previsti in onore della Madonna delle Grazie domani 2 luglio 2020 sarà attivata una corsa supplementare in partenza alle ore 6.00 da Piazza dei Mulini per Montepertuso.