Continuano ad arrivare navi di lusso a Positano. Oggi è una giornata fantastica e in molti hanno deciso di godersi questo splendido mare. Attualmente, si intravedono lo yacht Idol, la Perseide e Flying Dagger.

La disposizione interna di Idol può ospitare fino a 12 ospiti in 7 camere, tra cui una master suite, 2 cabine VIP e 4 cabine doppie. È inoltre in grado di trasportare a bordo fino a 15 membri dell’equipaggio per garantire una rilassante esperienza di lusso in yacht. Stile senza tempo, splendidi arredi e sontuosi posti a sedere creano un’atmosfera elegante e confortevole. È costruita con scafo in alluminio e sovrastruttura in alluminio. Con una velocità di crociera di 13 nodi, una velocità massima di 15 nodi e un’autonomia di 4.000 nm dai suoi serbatoi di carburante da 94.989 litri, è la combinazione perfetta di prestazioni e lusso.

Il Flying Dagger, invece, con una velocità massima di 31 nodi, garantita da 3 mototi MTU e 3 Kamewa waterjets, racchiude un animo sportivo in una struttura completamente in lega leggera. Le alte performances si notano anche in termini di silenziosità, assicurando grandissimo comfort durante tutta la navigazione. Negli ambienti interni, le ampie vetrate e i lucernari permettono di avere un’abbondanza di luce naturale e di godere del panorama.

Perseide, invece, è una barca pratica e compatta con una lunghezza di 10,75 m, che può ospitare anche 8 persone. Costruito nel 2008, lo yacht è in eccellenti condizioni tecniche. Questo yacht piccolo ma maneggevole e maneggevole è un’ottima scelta per una famiglia con bambini o un piccolo gruppo di amici. I suoi benefici saranno apprezzati anche dai timonieri che iniziano la loro avventura guidando autonomamente uno yacht.