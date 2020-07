Positano. De Lucia “L’alzata della Bandiera Blu dedicata alle vittime del Covid”

Positano ( Salerno ) . Commovente e sentita l’alzata della Bandiera Blu questa sera nella perla della Costiera amalfitana con il discorso del sindaco Michele De Lucia dopo una giornata intensa cominciata in mattina con la pulizia dei fondali, poi una serie di incontri e anche momenti di ballo, i primi dal lockdown del coronavirus covid-19. Di tutti gli eventi abbiamo parlato ci preme sottolineare il discorso di De Lucia “Ringrazio tutti coloro che hanno operato in questi giorni, le forze dell’ordine, che intervengono anche per la sicurezza del paese, come è successo ieri. E’ giusto avvisare la popolazione che bisogna fare attenzione, Positano è una città sicura, ma bisogna tenere sempre alta la guardia. Oggi festeggiamo, ma il nostro pensiero va alle vittime del Covid”