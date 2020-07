Positano, Da Adolfo con Roberto Rutili ricordando l’estate a Villa delle Palme

Da Adolfo sulla spiaggetta di Laurito, ricordiamo bei momenti di trascorsi a Positano. Abbiamo infatti incontrato Roberto Rutili, imprenditore svedese che diversi anni fa, quand’era solo un giovane studente, giunse in Costiera Amalfitana in compagnia della propria ragazza, per vivere una vacanza spensierata. Roberto aveva pochi soldi ma trovò nell’allora patron di Villa delle Palme, a Fornillo, un benefattore che mise a disposizione gratuitamente una bella stanza di quel palazzo, che aveva davanti un ampio terrazzo. Roberto è ancora grato a quell’uomo per la sua gentilezza, ricordando le serate rallegrate dai canti in napoletano, con il padrone di casa che intratteneva i propri ospiti.